Госкино запретило немецкий фильм из-за положительного образа сотрудника ФСБ

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма немецкого производства Tschiller: Off Duty (дословно - "Отдыхающий: вне службы") из-за положительного образа работника российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на первого заместителя председателя Госкино Сергея Неретина.

«Украинский закон трактует однозначно. Фильмы, где есть положительные (образы - Ред.) работников российской ФСБ, мы запрещаем невзирая на страну-производителя", - сказал он.

Решение о запрете на прокат в Украине указанного фильма Госкино приняло на заседании в пятницу, 11 ноября.

По сюжету, главный герой в исполнении известного немецкого актера Тиля Швайгера отправляется в Москву спасать похищенную торговцами людьми дочь. Ему там помогает майор ФСБ, освещенный как положительный герой.

По словам Неретина, анализ на соответствие фильма украинским законам происходит в присутствии экспертов из спецкомиссии Госкино. После просмотра ленты соответствующее решение принимается голосованием.