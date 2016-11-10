В Украине запретили еще один сериал

21:16, 10 ноября 2016
Общество
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Госкино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на распространение и демонстрирование, а также отменить регистрацию на сериал "Я дарю тебе счастье".

В Украине запрещен еще один сериал / Фото Jonas Sveningsson via flickr.com

Об этом сообщили в пресс-службе Госкино в Facebook.

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"В помещении Государственного агентства Украины по вопросам кино состоялось заседание Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино относительно телесериала "Я дарю тебе счастье" на предмет соблюдения требований законодательства Украины в сфере кинематографии, а именно на выявление признаков распространения недостоверной информации с целью нивелирования законодательных требований в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.

В Госкино запрет объяснили тем, что сериал не соответствует требованиям закона Украины "О кинематографии".

Как сообщал УНИАН, на украинских телеканалах с начала года 90 раз показывали запрещенные российские фильмы.

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