"Спасибо, солдат": в сети стартовал флешмоб в поддержку украинских защитников (видео)

Пользователи соцсети Facebook начали чрезвычайно проницательный, патриотичный и искренний флешмоб для поддержки украинских военных, защитников мирной жизни Родины, сообщает "5 канал".

Все желающие присоединиться к благодарности используют хэштег #дякуюсолдате.

Акцию начали жители Киева, которые сняли мнения обычных прохожих о "тех, кто защищает этот мир от вражеской артиллерии".

"Поблагодарить военных захотели так много людей, что мы не знали, как всех их вместить в один ролик. Пара из Луганска, которая сбежала от "русского мира", со слезами на глазах говорила и говорила о том, насколько важен для них подвиг ВСУ. Девушка из Мариуполя, что благодарит батальона "Азов". Волонтер из Харькова. Украиноязычные, русскоязычные, дети, родители, пенсионеры, подростки, адвокаты, мастера тату, менеджеры, скейтеры, женщины, мужчины", – рассказал автор видео и флешмоба.