В Черновцах почти 60 малышей получили дизентерию «в подарок» от молзавода?

Черновицкая санэпидемстанция вынесла постановление о временном прекращении эксплуатации с 13 ноября ОАО «Черновицкий городской молочный завод», в продукции которого во время бактериологического исследования обнаружен возбудитель дизентерии Зонне.

Как передает корреспондент УНИАН, поставки продукции завода в дошкольные учреждения и торговую сеть прекращены. К административной ответственности привлечены восемь человек.

Лабораторные исследования продолжаются.

Значительное превышение – в 100 раз - допустимых бактериологических показателей выявлено в воде, которой пользуется завод. Также возбудитель болезни выявлен на смывах рук работников предприятия, спецодежде и упаковке кефира.

Как сообщили в городской СЭС, на ОАО «Черновицкий молокозавод» выявлен целый ряд нарушений требований санитарного законодательства: в производственных помещениях отшелушенное покрытие на потолках, стены покрыты плесенью, не соблюдаются требования санитарной обработки оборудования, а результаты внутреннего лабораторного контроля демонстрируют неудовлетворительное качество проведения мойки и обеззараживания технологического оборудования, помещений, несоблюдение личной гигиены персоналом предприятия. Выявлено также, что в ведомственном локальном водопроводе низкое качество обеззараживания воды (завод имеет собственную скважину воды).

Как сообщалось, в Черновцах 7 ноября была зафиксирована вспышка заболевания детей на острые кишечные инфекции. По состоянию на сегодня заболели 59 детей из 23 детсадов. 29 детей госпитализированы.

По сообщению Черновицкой санэпидемстанции, в ходе эпидемического расследования, которое начали 8 ноября, установлен пищевой фактор инфицирования детей. Для этого было проведено бактериологическое и вирусологическое исследование 198 детей и 159 работников дошкольных учреждений, отобрано на обследование пробы воды, пищевых продуктов, готовых блюд. Также отобраны смывы и взяты на исследование образцы продукции поставщиков продуктов в детские учреждения, в том числе Черновицкого молокозавода, где обследованы и работники двух смен, которые принимали участие в изготовлении последних партий продукции для детских садов города.

Детские дошкольные учреждения на карантин решили не закрывать. Во всех детсадах проведены дезинфекционные мероприятия, всех больных и контактировавших взяли под медицинское наблюдение. Решается вопрос о профилактическом лечении людей, которые контактировали с больными в организованных коллективах и по месту жительства.

Ранее аналогичная вспышка заболевания детей кишечной инфекцией и дизентерией Зонне в детсадах Черновцов была в сентябре этого года. Тогда также установили пищевой фактор инфицирования детей. Среди поставщиков продуктов тогда также фигурировал Черновицкий молокозавод. В сентябре превышение норм кишечной палочки выявили в йогурте этого производителя, однако очаговые смывы позитивного результата не дали. Кишечную палочку тогда обнаружили также в вареной колбасе и сосисках, у их поставщика нашли и другие нарушения санитарного законодательства и разорвали с ним соглашение на поставку продуктов для детсадов города. Однако источник инфекции в сентябре не обнаружили.

Делом занималась областная прокуратура, которая обратила внимание на то, что городская СЭС начала эпидрасследование с опозданием.