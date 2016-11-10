В Киеве суд арестовал чиновника, который систематически требовал взятки от подчиненных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, начальнику отдела контроля за благоустройством Соломенской РГА инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

По ходатайству следователя, согласованному с местной прокуратурой, Подольский райсуд столицы избрал для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн грн залога.

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Чиновник требовал от подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду в размере 100 тыс. грн, угрожая в случае их несогласия принять меры руководящего и дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения с должностей. Злоумышленник был задержан во время получения очередной еженедельной передачи денежных средств в размере 13 тыс. грн.