В Украинской хельсинской группе призывают продолжить декоммунизацию и дерусификацию информпространства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом они заявили на встрече с Порошенко, состоявшейся по случаю 40-летия со дня создания правозащитной организации.

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Участники встречи обратились к президенту с предложениями по усовершенствованию системы национального воспитания молодежи, достойному ознаменованию памяти украинских правозащитников-диссидентов, реабилитации тех борцов за волю Украины, которые по стечению исторических обстоятельств не получили такого признания, продолжению процесса дальнейшей декоммунизации и дерусификации украинского информационного пространства, усилению роли гражданского общества и реформированию политической системы.

В свою очередь, Порошенко подчеркнул, что очень уважает ту огромную работу, которую правозащитники сделали для создания Украины и восстановления ее независимости.

Глава государства отметил, что дело правозащитников в вопросах отстаивания украинской государственности сегодня не теряет актуальности. Вместе с тем президент выразил уверенность в победе Украины.

Президент подчеркнул важность восстановления исторической справедливости и донесения исторической правды о борцах за свободу и независимость Украины во времена тоталитарного советского режима. По убеждению главы государства, возвращение правдивой информации в учебники по истории Украины о борцах за независимость необходимо сделать немедленно. Он сообщил, что Министерство образования и науки осуществляет подготовку этих изменений.

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Глава государства поддержал обращение правозащитников о необходимости внесения изменений в учебные программы учреждений образования с целью «полного и правдивого освещения роли украинских правозащитников в процессе восстановления украинской независимости».

Он также уверил собравшихся в готовности инициировать соответствующие изменения как на уровне Кабинета министров Украины, так и на уровне областных государственных администраций, по увеличению бюджетных расходов на материальную помощь (именные стипендии президента Украины) украинским правозащитникам-диссидентам и достойное увековечение их роли в истории независимой Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 ноября, исполняется 40 лет со дня образования Украинской хельсинской группы. 39 из 41 члена УХГ отбыли наказание в тюрьмах, лагерях, ссылке и "психушках".