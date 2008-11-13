Фондовые рынки мира продолжают падать

Уже за первые полчаса торгов индекс Токийской биржи Никкей потерял 5 процентов. Акции крупных японских компаний подешевшали в среднем на 4-10 процентов.

Американские рынки накануне закрылись также с большим падением. Индекс Нью-йоркской биржи Доу-Джонс опустился на 5 процентов.

Причиной последнего обвала на фондовых рынках стало заявление министра финансов Соединенных Штатов Генри Полсона о том, что выделенные Конгрессом 700 миллиардов помощи не будут использовать для покупки неоплаченых ипотечных займов. Теперь такой шаг считают неэффективным, и деньги пойдут на поддержку банков, которые борются за выживание. Это будут делать, чтобы со временем эти банки смогли возобновить выдачу кредитов.

ICTV