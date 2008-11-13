На биржах США продолжилось снижение индексов

Торги на американских биржах в среду, 12 ноября, закрылись снижением основных фондовых индексов, сообщает AFP. Dow Jones Industrial потерял 4,73 процента (411,30 пункта) и по итогам биржевой сессии был зафиксирован на отметке в 8282,66 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 5,17 процента (81,69 пункта) до 1499,21 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 остановился на уровне в 852,30 пункта, что на 46,65 пункта (5,19 процента) ниже, чем результат предыдущих торгов.

Падение котировок на американских биржах продолжается третий день подряд. В среду снижение стоимости акций аналитики связывали с пересмотром прогноза прибыли крупнейшего американского ритейлера электроники Best Buy, а также со слухами о том, что правительство намерено оказать финансовую помощь автоконцерну GM, оказавшемуся на грани банкротства. Биржи также негативно отреагировали на заявление министра финансов США Генри Полсона, объявившего о внесении изменений в пакет антикризисных мер.

Мировые цены на нефть в среду также снизились до двухгодичного минимума. Так в Нью-Йорке нефть марки WTI по итогам биржевой сессии подешевела почти на 3,50 доллара до 56,16 доллара за баррель. В Лондоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent были зафиксированы на уровне в 52,37 доллара за баррель - на 3,34 доллара дешевле, чем на торгах во вторник.

Лента.ру