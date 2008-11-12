Милиция отправила на экспертизу 2,4 тонны самогона

Сотрудники Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области изъяли 2,37 тыс. литров самогона в частном доме 37-летнего неработающего жителя села Уланов Хмельницкого района области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД.

Согласно сообщению, сотрудники милиции, получив оперативную информацию, осуществили контрольную закупку самогона у жителя Уланова.

В дальнейшем, проведя осмотр хозяйства подозреваемого, сотрудники милиции обнаружили и изъяли 70 литров готового к употреблению самогона, 2,37 тыс. литров браги, которые сохранялись в 15 бочках по 175 литров, а также самогонный аппарат на 400 литров браги, что позволяет производить 150 литров самогона в сутки.

В ходе последующего расследования милиция установила, что хозяин дома изготовлял самогон и реализовывал его оптовыми партиями жителям Винницкой и Хмельницкой областей.

Милиция устанавливает каналы сбыта и лиц, причастных к распространению самогона, который изготовлялся жителем Уланова.

Изъятый самогон отправлен на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД в Винницкой области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ст. 203 Уголовного кодекса (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности).

Ведется расследование.