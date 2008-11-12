США рекомендуют Украине ставить реальные задачи

Соединены Штаты Америки обеспокоены невыполнением Украиной обязательств по ликвидации избыточного стрелкового оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ после встречи с министром обороны США Робертом ГЕЙТСОМ, которая состоялась сегодня в Таллине, где проходят консультации высокого уровня Украина-НАТО при участии глав оборонных ведомств стран Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что во время встречи он обсудил со своим американским коллегой наиболее актуальные проблемные вопросы. “Американская сторона заметила, что, по их мнению, наибольшей проблемой является то, что планирование мероприятий по реформированию Вооруженных Сил Украины и финансирование этих процессов не являются адекватными”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он прибавил, что США рекомендуют во время следующего планирования оборонной реформы в Украине ставить реальные задачи, которые согласовывать с финансовыми возможностями государства.

“Соединенные Штаты также всерьез обеспокоенные невыполнением Украиной обязательств по ликвидации избыточного стрелкового оружия по программе Трастового фонда НАТО”, - сказал министр обороны Украины. Как он объяснил, задержка в реализаии этой программы связана с позицией Министерства экономики Украины, которое не согласовывает соответствующие документы.

Говоря о теме Украина-НАТО, Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что “США уже давно заявили о поддержке намерений Украины и Грузии вступить в НАТО”.