Киев может остаться без тепла уже в эту пятницу

Акционерная компания «Киевэнерго» по состоянию на 12 ноября не получила плановых объемов газа на вторую декаду месяца, что несет угрозу отопительному сезону в столице.

Как сообщает пресс-служба АЕК “Киевэнерго”, «Укртрансгаз» (дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины») в официальном письме просит срочно решить вопрос для обеспечения ресурсом природного газа АК «Киевэнерго».

К АК «Киевэнерго» также обратились компании «Киевоблгаз» и «Киевгаз» с просьбой срочно сократить потребление природного газа.

«В противном случае ОАО «Киевгаз» в соответствии с постановлением Кабмина №1687 от 08.12.2006 года, вынуждено будет начать процедуру прекращения транспортировки природного газа для предприятий АК «Киевэнерго», начиная с 10.00 14 ноября 2008 г.», - говорится в официальном письме ОАО «Киевгаз».

По словам председателя правления АК "Киевэнерго" Эдуарда СОКОЛОВСКОГО, предупреждение об отключении от газопотребления является достаточным основанием для того, чтобы считать ситуацию с теплоснабжением в Киеве угрожающей.

По его данным, сейчас Киев на протяжении суток потребляет около 10 млн. куб. м газа для обеспечения потребностей города в тепле и электроэнергии. В денежных показателях этот объем составляет свыше 11,5 млн. грн. ежесуточно. По состоянию на 12 ноября АК «Киевэнерго» имеет долг за газ перед ДК «Газ Украины» в размере почти 90 млн. грн. По прогнозам, в ноябре и декабре на покупку газа компания должна заплатить ДК «Газ Украины» 725 млн. грн.

В “Киевэнерго” напоминают, что согласно законодательству, дотация для компании «Киевэнерго» из городского бюджета в 2008 году должна составить 790,8 млн. грн. По состоянию на 12 ноября «Киевэнерго» фактически получила только 385,8 млн. грн. Таким образом, в расчетах на 2008 год компании должны компенсировать 405 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Э.СОКОЛОВСКИЙ заявил, что «Киевэнерго» считает ситуацию с теплоснабжением Киева угрожающей. По его словам, причиной этого является тяжелое финансовое состояние компании, в частности, ситуация с расчетами за топливо.

В то же время 7 ноября первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверил, что в Киеве не будет перебоев в теплоснабжении.

«Я хочу сделать пресс-конференцию и сказать: несмотря на заявление молодого руководителя «Киевэнерго», что ему не хватает средств, в Киеве будет тепло, и газа хватит на всех», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он сообщил, что руководство столицы ограничило финансирование всех главных управлений КГГА с тем, чтобы предусмотренные в бюджете города средства для “Киевэнерго” поступили на счета компании для погашения ее долгов перед поставщиками газа.