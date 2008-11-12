Ющенко настаивает на сокращении импорта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на введении ограничений на ввоз и увеличении размера пошлины на ряд импортных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сегодня заявил, выступая на общенациональном антикризисном совещании.

По его словам, правительство должно проанализировать, по каким товарным позициям импорта наблюдался значительный рост, и оценить необходимость введения ограничений на ввоз таких товаров.

«Я настаиваю, чтобы правительство немедленно проанализировало состояние нашей внешней торговли и приняло необходимые меры по ограничению ввоза группы товаров, импорт которых резко вырос», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что поддерживает повышение импортных пошлин как меру по поддержке национального товаропроизводителя.

«Я поддерживаю немедленное повышение ставок пошлины по наиболее острым и чувствительным позициям. И чем быстрее это сделает правительство, тем эти меры будут более эффективными», - сказал Президент.

При этом он отметил, что необходимо провести переговоры с иностранными партнерами для того, чтобы донести до них аргументы таких действий.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине отрицательное сальдо внешней торговли товарами в сентябре составило 1 млрд. 710,2 млн. долл. против 724,9 млн. долл. в сентябре 2007 года.

В сентябре т. г. против сентября 2007 года экспорт товаров вырос на 62,7% - до 6 млрд. 704,8 млн. долл., импорт, соответственно, на 73,6% - до 8 млрд. 415 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-сентябре 2008 года составило 14 млрд. 283,1 млн. долл. против 6 млрд. 664,4 млн. долл. за 9 мес. 2007 года (также отрицательное сальдо).

По итогам января-сентября 2008 года экспорт товаров составил 53 млрд. 562,3 млн. долл., импорт - 67 млрд. 845,4 млн. долл. По сравнению с январем-сентябрем 2007 года экспорт увеличился на 50,1%, импорт - на 60,2%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2007 году составило 7 млрд. 310,9 млн. долл. против 2 млрд. 884,5 млн. долл. в 2006 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в минувшем году увеличился до 65 млрд. 548,2 млн. долл. (в 2006 году - 48 млрд. 758 млн. долл.), причем импорт товаров составил 60 млрд. 669,9 млн. долл. (в 2006 г. - 45 млрд. 38,6 млн. долл.), импорт услуг - 4 млрд. 878,3 млн. долл.

Экспорт товаров и услуг составил 58 млрд. 237,3 млн. долл. (в 2006 году - 45 млрд. 873,5 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 49 млн. 248,1 млн. долл. (38 млрд. 368 млн. долл.), экспорт услуг - 8 млрд. 989,2 млн. долл. (7 млрд. 505,5 млн. долл.).