В Севастополе создали антикризисный комитет

В Севастополе городская государственная администрация и городской совет создали антикризисный комитет во главе с председателем ГГА Сергеем КУНИЦЫНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты горсовета сегодня на сессии, обсудив план действий по минимизации последствий финансово-экономического кризиса, кроме того, обязали созданный антикризисный комитет (городская госадминистрация предлагала создать рабочую группу) в течение месяца разработать план мероприятий по преодолению последствий финансово-экономического кризиса и предоставить его на утверждение декабрьской сессии горсовета.

Председатель горсовета Валерий САРАТОВ, комментируя в интервью журналистам решения сессии, в частности, отметил, что две ветви городской власти намерены действовать слаженно, чтобы перезимовать и максимально сохранить экономику города от возможных потрясений. Одним из наиболее важных он считает вопрос сохранения рабочих мест.

Городской совет сегодня же большинством голосов ввел мораторий на пересмотр коммунальных тарифов. В то же время, решено изыскать средства городского бюджета на покрытие убытков предприятий ЖКХ.

Как сообщал УНИАН, Севастопольская городская государственная администрация в последнее время дважды предлагала горсовету повысить в 2-3 раза тарифы на теплообспечение и квартплату, которые на сегодня являются одними из самых низких в Украине.