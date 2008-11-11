УНИАН открывает собственный корпункт в Варшаве

С 10 ноября информационное агентство УНИАН открывает собственный корреспондентский пункт в Варшаве.

Об этом сообщил генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО.

По его словам, открытие корпункта в Варшаве является ответом на глобализационные вызовы и реализацией стратегического курса развития агентства, направленного на расширение корреспондентской сети.

“Если раньше мы активно сотрудничали с мировыми информационными агентствами и использовали их новости о событиях в мире, то сегодня приоритетом для нас является получать информацию из-за границы “из первых рук”. Сейчас собственные корреспонденты УНИАН уже работают в Брюсселе, Москве, Нью-Йорке, а теперь – и в Варшаве”, – отметил О.НАЛИВАЙКО.

Как сообщил главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, особое значение открытия корреспондентского пункта в Польше приобретает еще и учитывая приближение чемпионата Европы по футболу 2012 года. “Мы предполагаем, что интерес наших подписчиков к объективной и оперативной и информации о подготовке Польши к Евро-2012 будет расти, потому открытие корпункта в Варшаве очень актуально”, – считает А.ХАРЧЕНКО.

По словам О.НАЛИВАЙКО, в ближайшее время УНИАН также планирует открыть собственный корреспондентский пункт в Минске.