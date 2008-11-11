В Украину прибывает военная делегация НАТО

Сегодня в Украину с визитом прибывает военная делегация Североатлантического альянса во главе с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Карлом-Хайнцем ЛАТЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, главная цель визита делегации НАТО заключается в обсуждении с украинской стороной вопросов текущего состояния и перспектив развития сотрудничества Вооруженных Сил Украины со Стратегическим командованием НАТО по операциям, возможных путей улучшения сотрудничества и повышения оперативных возможностей и трансформационных возможностей Вооруженных Сил Украины.

В рамках визита 12 ноября состоится рабочая встреча начальника штаба Стратегического командования НАТО по операциям генерала К.-Х.ЛАТЕРА с первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковником Геннадием ВОРОБЬЕВЫМ и переговоры в составе военных делегаций.

В ходе переговоров украинская сторона планирует ознакомить представителей делегации НАТО с состоянием выполнения Рабочего плана Военного Комитета Украина-НАТО на 2008 год, приоритетами военного сотрудничества с НАТО, состоянием и перспективами участия Вооруженных Сил Украины в миротворческой деятельности.

Кроме того, генерал-полковник Г.ВОРОБЬЕВ ознакомит представителей военной делегации Альянса с состоянием выполнения Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы.

В этот же день начальник штаба Стратегического командования НАТО по операциям осуществит визит вежливости к начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины генералу армии Украины Сергею КИРИЧЕНКО.

Также представители военной делегации Альянса посетят и ознакомятся с работой Объединенного оперативного командования и Главного командного центра ВСУ.

В Национальной академии обороны Украины генерал К.-Х.ЛАТЕР выступит перед руководящим составом Министерства обороны Украины и Генерального штаба, руководителями структурных подразделений центрального аппарата Минобороны и Генштаба, научно-педагогическими работниками и слушателями академии.

В последний день визита, 13 ноября, генерал К.-Х.ЛАТЕР осуществит визит вежливости к временно исполняющему обязанности первого заместителя министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО.