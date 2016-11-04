Из-за угрозы провокаций Харьков будут усиленно охранять полицейские и нацгвардейцы

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

Кроме того, во время футбольного матча между командами "Украина - Сербия", который состоится в Харькове 15 ноября, безопасность будут охранять 950 полицейских и 100 военных Нацгвардии.

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Такое же количество правоохранителей будет задействовано для охраны порядка 19 ноября на стадионе ФК "Металлист" во время игры между командами "Шахтер" и "Карпаты".

Как сообщал УНИАН, управление Службы безопасности Украины в Харьковской области получило информацию о потенциальных угрозах проведения на территории региона массовых протестных мероприятий антигосударственного характера с 4 по 20 ноября. По информации СБУ, призывы прийти на такие протестные акции распространяют через социальные сети представители пророссийски настроенных политических структур.

"Как даты проведения массовых акций антигосударственного характера указано 4 ноября - так называемый "День народного единства", государственный праздник Российской Федерации, и 19 ноября - запланированы массовые мероприятия в крупных городах Украины в рамках акции "Тарифного сопротивления", - предупреждает СБУ.