Из-за угрозы провокаций Харьков будут усиленно охранять полицейские и нацгвардейцы
С 4 по 20 ноября охрану порядка в Харькове будут обеспечивать 2500 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. В этот период будет проходить отработка всех районов города.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.
Кроме того, во время футбольного матча между командами "Украина - Сербия", который состоится в Харькове 15 ноября, безопасность будут охранять 950 полицейских и 100 военных Нацгвардии.
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Такое же количество правоохранителей будет задействовано для охраны порядка 19 ноября на стадионе ФК "Металлист" во время игры между командами "Шахтер" и "Карпаты".
Как сообщал УНИАН, управление Службы безопасности Украины в Харьковской области получило информацию о потенциальных угрозах проведения на территории региона массовых протестных мероприятий антигосударственного характера с 4 по 20 ноября. По информации СБУ, призывы прийти на такие протестные акции распространяют через социальные сети представители пророссийски настроенных политических структур.
"Как даты проведения массовых акций антигосударственного характера указано 4 ноября - так называемый "День народного единства", государственный праздник Российской Федерации, и 19 ноября - запланированы массовые мероприятия в крупных городах Украины в рамках акции "Тарифного сопротивления", - предупреждает СБУ.