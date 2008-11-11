Холдинговая компания «Киевгорстрой» не видит оснований для снижения стоимости жилья в столице в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам президент ХК «Киевгорстрой» Петр ШИЛЮК.

«Опираясь на то, что рынок регулирует ценообразование, я считаю, что в 2009 году жилье дешевле не будет», - сказал он.

По словам П.ШИЛЮКА, на сегодня все составляющие, которые входят в себестоимость квадратного метра жилья, дорожают: стоимость строительных и горюче-смазочных материалов, заработная плата, а также растет инфляция. На стоимости жилья сказывается и нагрузка местных властей, а также налоги (в частности, НДС).

«Нет ни одного фактора, который мог бы повлиять на уменьшение стоимости квадратного метра», - добавил президент холдинга.

Он отметил, что два года назад базовая стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке столицы составляла 5,5 тыс. грн., а сегодня - 8,5-9 тыс. грн.

«Я думаю, что в следующем полугодии меньше 10 тыс. грн. за квадратный метр не будет», - сказал П.ШИЛЮК.