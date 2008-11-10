Металлурги согласились на условия Тимошенко

Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как передает корреспондент УНИАН, Меморандум был подписан по результатам проведенного совещания премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, представителей правительства с представителями горно-металлургических предприятий и профильных организаций.

Со стороны правительства Меморандум подписала премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО, со стороны производителей - представители «Смарт-групп», «ИСД», «Метинвест Холдинг», «АрселорМиттал Кривой Рог», Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, «Евраз Холдинга», «Интерпайпа», «Энергоуголь Интернешнл», а также руководство профсоюза предприятий ГМК, профсоюзных организаций Украины, Федерации металлургов Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании с руководителями предприятий ГМК премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство требует снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке. Она отметила, что это требование будет содержаться в Меморандуме.

Она также отметила, что в Меморандуме правительство берет на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года.

«Мы берем обязательство, что природный газ, который будет поставляться для ГМК, будет поставляться только по цене зарубежного поставщика, и, кроме того, это исключительно транспортировка, цена которой будет минимизирована. Практически газ будет поставляться для ГМК по себестоимости импортного газа. И мы сейчас работаем в том направлении, чтобы цена на газ сохранилась на 2009 год такая, которая существует на сегодняшний день», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство планирует снижать тарифы на железнодорожные перевозки продукции ГМК в зависимости от снижения ее стоимости для «Укрзализныци».

От руководителей предприятий ГМК премьер ожидает действий в сфере социальной защиты, по сохранению рабочих мест.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство берет на себя обязательство снизить тарифы на электроэнергию для предприятий ГМК.

Кроме того, она сообщила, что правительство планирует в ближайшие дни разработать законопроект о поддержке предприятий горно-металлургического комплекса в условиях влияния мирового финансового кризиса и уже в четверг предложить законопроект для рассмотрения Верховной Раде.

Напомним, сегодня ГМК Украины переживает резкий кризис. 50% доменных печей уже остановлены. На складах метпредприятий скопился двухмесячный объем продукции.