14 ноября в Киеве остановится метро?

Окончательное решение о проведении забастовки 14 ноября профсоюзы транспортников Киева примут после запланированного на среду, 12 ноября пикетирования Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава профсоюзной организации КП “Киевский метрополитен” Александр МОЗОЛЕВИЧ, отвечая на вопрос журналистов, будет ли в пятницу, 14 ноября, остановлен весь подвижной состав общественного транспорта столицы.

“Все будет зависеть от того, какое решение примет Кабинет министров в ближайшие дни. Если даже Кабинет министров промолчит, то в среду мы будем пикетировать и блокировать работу Кабмина, а после этого будем коллегиально принимать решение, останавливаться или не останавливаться”, - сказал А.МОЗОЛЕВИЧ.

Он также отметил, что поскольку законодательством Украины запрещено останавливать работу транспорта, поэтому профсоюзы планируют найти “выход, как можно, не нарушая закон, решить этот вопрос”.

В то же время представитель столичного метрополитена напомнил, что существует закон о городском электротранспорте, и статья 14 этого закона обязывает перевозчиков прекратить перевозить пассажиров при угрозе их безопасности.

Присутствовавший на пресс-конференции главный ревизор безопасности движения Киевского метрополитена Валерий МЕЛЕЩЕНКО сообщил, что в последний месяц линии метро обслуживало меньшее количество подвижного состава, чем раньше, поскольку часть поездов пришлось снять из-за неполадок, на устранение которых не хватало средств. Дальнейшее сокращение подвижного состава, которое может произойти из-за возврата к тарифу за проезд в размере 50 коп., приведет к увеличению интервалов между прибытием поездов, что, в свою очередь, спровоцирует скапливание на станциях большого количество пассажиров и будет угрожать их безопасности.

“Метрополитен может или хорошо работать или не работать вообще”, - подчеркнул он.

В свою очередь, глава профсоюза КП “Киевпасстранс” Татьяна БАРАНОВА заявила, что на сегодня состояние объектов и подвижного состава наземного транспорта достигли критического состояния, и чтобы обеспечить их нормальную работу, обходимо сохранить тариф, введенный в столице с 4 ноября.

“Мы требуем от представителей всех политических сил прекратить решать свои интересы за счет экономики предприятий. Если в результате вмешательства административного ресурса будет прекращен процесс действия новых тарифов, который уже вошел в нормальное русло, то это будет свидетельствовать о том, что правительство искусственно ставит общественный транспорт столицы на грань техногенной катастрофы, а семьи наших работников оставляет без средств на существование”, - заявила Т.БАРАНОВА.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в открытом заявлении профсоюзы работников коммунального транспорта Киева не исключили возможность остановки всего подвижного состава в пятницу, 14 ноября, в знак протеста против вмешательства Кабинета министров в решения городских властей с целью отменить повышение тарифов.

В совместном заявлении Объединенной профсоюзной организации КП «Киевский метрополитен», Профсоюза автомобилистов и дорожников Киева и Профсоюза работников электротранспортных депо и служб КП «Киевпасстранс» было отмечено, что «за последние годы Кабмином не было выделено ни копейки на приобретение нового подвижного состава, на повышение заработной платы работникам транспортных предприятий Киева за вредные и особо опасные условия работы. Проблемы нашей отрасли в течение многих лет со стороны правительства игнорировались».

Столичные транспортники предупредили, что если будут продолжаться «политические спекуляции и попытки заработать себе дешевую популярность на проблемах транспортников», то они выйдут под стены Кабинета министров со своими семьями.

Справка УНИАН. Киевская городская государственная администрация издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте: с 4 ноября т.г. одна поездка в метрополитене стоит 2 грн., если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

6 ноября первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Министерству транспорта и связи вместе с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Украины проверить обоснованность повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве. О результатах проверки члены рабочей группы должны отчитаться первому вице-премьеру до 13 ноября.