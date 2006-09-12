Браков и родов стало больше, но население Украины сокращается

Население Украины в январе-июле 2006 года сократилось на 0,7% к уровню января-июля 2005 года до 46 миллионов 835 тысяч 305 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом количество родившихся в январе-июле 2006 года увеличилось на 6,61% к уровню аналогичного периода прошлого года и составило 258 тысяч 549 человек. Уровень рождаемости за 7 месяцев 2006 года составил 9,5 человека на 1000 жителей (в январе-июле 2005 года этот показатель составлял 8,9 человека на 1000 жителей).

Между тем, также увеличилось количество умерших детей в возрасте до одного года – на 3,06% до 2 тысяч 524 детей. Уровень смертности детей в возрасте до одного года составил 10 человек на 1000 жителей против 9,9 человека на 1000 жителей в январе-июле 2005 года.

В Госкомстатистики также отметили сокращение количества умерших – с 470 тысяч 594 человек в январе-июле 2005 года до 453 тысяч 679 человек – в январе-июле 2006 года.

Кроме того, официальная статистика отмечает увеличение количества браков на 1000 жителей – с 5,7 в январе-июле 2005 года до 6,1 – в январе-июле 2006 года. При этом уровень количества разводов в период за 7 месяцев 2006 года сохраняется на уровне соответствующего периода прошлого года – 3,7 развода на 1 000 жителей.