СБУ задержала жительницу Днепра, которая вела активную антиукраинскую пропаганду в соцсетях (видео)

Соответствующее видео обнародовал пресс-центр СБУ на своем YouTube-канале.

В аннотации к видео отмечается, что в 2014 году 30-летняя женщина через Интернет познакомилась с представителями спецслужб РФ, согласилась распространять сепаратистские материалы на различных информационно-политических пабликах и стала администратором нескольких групп антиукраинской направленности.

Она распространяла информацию, направленную на дискредитацию украинского государства и армии, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России.

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Кроме того, по заданию своих кураторов, женщина размещала в праворадикальных и проукраинских группах социальных сетей специально подготовленные спецслужбами РФ призывы к участию в акциях протеста против власти.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленницы компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.