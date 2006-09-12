«Газ Украины» направил в регионы карательные экспедиции

Сегодня ДК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины» приняли решения направить в Донецкую, Днепропетровскую, Черкасскую и Черниговскую области рабочие группы для оказания помощи предприятиям по газоснабжению и газификации в обеспечении отключения от газовых сетей 12 предприятий коммунальной теплоэнергетики-должников (ТКЭ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что выезд рабочих групп осуществляется во исполнение поручений Кабинета Министров Украины, Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» относительно 100-процентного погашения предприятиями коммунальной теплоэнергетики задолженности за потребленный в 2006 г. природный газ к началу отапительного сезона 2006-2007 гг.

В состав рабочих групп войдут представители НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Газ Украины», региональных предприятий по газоснабжению и газификации и работников служб безопасности компаний.

Отключению от газоснабжения подлежат: ООО «Энергохолдинг» (Краматорская ТЭЦ, долг за 2006 г. по состоянию на 12 сентября - 9,6 млн. грн.), «Донецктеплокоммунэнерго» (39,5 млн. грн.), «Краматорсктеплосеть» (693 тыс. грн.), «Донецкгортеплосеть» (31,3 млн. грн.), «Криворожтеплосеть» (32 млн. грн.), ДП «Криворожская теплоцентраль» (36,1 млн. грн.), «Днепропетровские городские тепловые сети» (31,8 млн. гр.), «Черкассытеплокомунэнерго» (6,9 млн. грн.), ОАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ, 7,8 млн. грн.), «Уманьтеплокоммунэнерго» (1,8 млн. грн.), ОАО «Облтеплокоммунэнерго» (г. Чернигов, 13,9 млн. грн.) и КП «Прилукиводопостач» (долг за 2006 г. - 904 тыс. грн.).

Общая сумма долга этих предприятий ТКЭ за потребленный в течение 2006 г. газ составляет 212,7 млн. грн. (36% от общей суммы долга предприятий теплокоммунэнерго – 591 млн. грн.).

В течение 5-6 сентября ДК «Газ Украины» отключила от газоснабжения 26 предприятий теплокоммунэнерго

Справка УНИАН. «Газ Украины» является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», которая занимается реализацией газа. Компания создана в 2000 году на базе Торгового дома «Газ Украины» и Главного управления «Головбытгаз» дочерней компании «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

С 2002 года компания является монополистом по реализации газа в Украине, который закупает и добывает НАК «Нафтогаз Украины».

В 2005 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 62 млрд. 877,6 млн. кубометров природного газа на общую сумму 16 млрд. 122 млн. 815,9 тыс. грн, за который оплачено 15 млрд. 840 млн. 500,4 тыс. грн., что на 8,179 млрд. кубометров больше, чем в 2004 году. Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2005 году увеличился на 2,9 процентных пункта, по сравнению с 2004 годом, до 98,2%.