Торги на американских и европейских биржах показали рост

Торги на американских фондовых биржах 7 ноября завершились ростом основных индексов, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Индекс Dow Jones вырос на 2,93 процента (254,47 пункта) и достиг уровня 8950,26 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 2,41 процента (38,70 пункта) и составил 1647,40 пункта, а индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 прибавил 2,87 процента (26 пунктов), остановившись на отметке 930,88 пункта.

Фактически рынок продемонстрировал частичную коррекцию после продолжавшегося в течение двух дней обвала, когда американские индексы суммарно потеряли около 10 процентов.

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в пятницу также продемонстрировали рост - более чем на 2%, передает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс. К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 114,73 (2,69%) - до отметки 4387,14 пункта, германский DAX - на 2,59%, достигнув 4938,46 пункта, французский индекс CAC - на 2.42%, до 3469,12 пункта.

Цены на нефть на американских биржах незначительно выросли - стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,18 пункта - до 60,95 доллара за баррель.