В Одессе торжественно встретили 2-миллионного туриста года: им стал участник АТО

Как передает корреспондент УНИАН, встречали представители туристической ассоциации «Большая Одесса» и Одесского городского совета.

Двухмиллионным одесским туристом стал 28-летний житель Тернополя Николай Козюк, прибывший поездом из Ужгорода. Гостя торжественно встречали на железнодорожном вокзале с оркестром и подарками. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивал Одесский муниципальный театр духовой музыки им. народного артиста Украины Салика.

Козюк отметил, что в Одессе впервые и удивлен таким приемом.

«Если с такой неожиданной и приятной встречи начинается мое знакомство с Одессой, то, как можно не любить этот город?!», - сказал он.

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Козюк является участником АТО, и прибыл в Одессу на специализированный тренинг.

Представитель департамента культуры и туризма горсовета Алена Дьяченко вручила 2-миллионному туристу сертификат номиналом 500 грн на ужин в ресторане. Также для гостя проведут бесплатную экскурсию по Одессе.

Как сообщил представитель ассоциации «Большая Одесса» Фазиль Аскеров, подсчет производился по количеству туристов, зарегистрированных в отелях.

«Мы подсчитали, что двухмиллионный турист прибывает 1 ноября в середине дня. А это как раз был поезд из Ужгорода. Математически рассчитали 8 вагон и 18 место, где как раз ехал Николай Козюк», - пояснил Аскеров.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Одессу посетило около 1 млн туристов, в 2015-м - более 1,5 млн.