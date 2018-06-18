УНИАН

От Одессы до Венеции - один дождь

21:12, 20 сентября 2016
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Во вторник, 20 сентября, в Одессе выпало рекордное за последние 130 лет количество осадков. Проливной дождь быстро превратил ее в Венецию. А горожан, попавших в водную ловушку, коммунальщики выехали спасать на квадроциклах. 

УНИАН

Утром 20 сентября стихия преподнесла жителям Южной Пальмиры неприятный сюрприз. Начавшийся накануне вечером дождь, перешедший в проливной, затопил улицы и магистрали. Потоп поглотил тротуары и проезжую часть, парализовав движение трамваев и троллейбусов. Немногочисленные микроавтобусы, рискнувшие выйти на маршруты, передвигались медленно, стараясь обходить наиболее опасные места, и были набиты битком. 

Сотни горожан не смогли добраться на работу и учебу. Воспользовавшись чрезвычайной ситуацией, таксомоторные фирмы взвинтили цены в разы. При этом ожидать вызванное такси операторы предлагали не менее часа. Но не факт, что это позволило бы добраться в пункт назначения. Например, в полной мере оправдала свое название улица Балковская – ливень и «гейзеры» стоков, выбивающие из-под канализационных люков, превратили ее в настоящую реку. Десятки припаркованных здесь с вечера машин не смогли тронуться с места, многие автомобили застряли уже во время движения, некоторые оказались по крышу в воде.

УНИАНЗа сутки в Одессе выпало рекордное почти за 130 лет количество осадков / УНИАН

Одному из «счастливчиков» повезло - его иномарку взял на буксир мощный трактор, и его авто поплыло, в буквальном смысле слова. 

Менее удачливым оказался владелец иномарки, провалившейся под землю в курортной Аркадии. Аналогичное ЧП произошло и в центре - на пересечении улиц Канатной и Базарной, где Nissan «нырнул» в яму…

Ливневым потокам «помогал» штормовой ветер, поваливший в городе более сотни деревьев и больших веток. Один из стволов рухнул на Николаевской дороге прямо на крышу легкового автомобиля. Пострадавший водитель, получивший черепно-мозговую травму, доставлен в Одесскую областную клиническую больницу. Механические повреждения получили десятки машин.

Одесса / news.pn

Как отметил помощник председателя правления ПАО «Одессаоблэнерго» Борис Трасован, на данное время из-за непогоды в Одессе отключились более 50 трансформаторных подстанций, обслуживающих 2040 частных жилых домов и 62 многоэтажки. «Если стихийное явление не повторится, то мы планируем до послезавтра подключить все обесточенные дома к электроснабжению. Приоритет - здания повышенной этажности», - отметил Трасован.

Не обошла стороной стихия и элитные заведения. Так, значительный ущерб нанесен известному ночному клубу «Ибица», расположенному у побережья Черного моря.

В не менее популярном среди туристов микрорайоне Молдаванка обрушилась часть стены жилого дома. Никто не пострадал, но прибывшие спасатели пока не разбирают завал, опасаясь спровоцировать обрушение всего здания.

Одесса / 048.ua

По словам начальника управления реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС в Одесской области Александра Крицкого, в результате ухудшения погодных условий сегодня произошел ряд подтоплений на проблемных участках дорог города. Затопленными оказались сотни улиц во всех районах города. Не исключение – исторический центр, в частности, Тираспольская площадь, улицы Дерибасовская, Приморская… Не говоря уже о так называемых спальных районах – жилых массивах Черемушки, Таирова и Котовского.

Одесса / 048.ua

На окраине последнего, где дислоцируется ряд брендовых супермаркетов, образовалось настоящее море, по которому плавали на надувных матрацах. Ведь неунывающие одесситы даже в такой ситуации находят позитив: раздевшись, прыгают в ливневые озера, глубина которых местами достигает едва ли не человеческого роста. Такие «картинки» можно было наблюдать на улицах Академика Вильямса, Балковской и прочих. Любителей острых ощущений не остановила даже невысокая температура воздуха - плюс 10 градусов. 

К слову, появление на затопленных улицах квадроциклов коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» только добавило одесситам куража. Коммунальщики же, в числе которых руководитель названной службы Юрий Вознюк, облаченные в гидрокостюмы, рассекали водные «каналы», спеша на помощь попавшим в беду. По словам пресс-секретаря одного из вице-мэров Одессы Николая Покровского, в первый же час выезда «квадроциклисты» вытащили машину скорой помощи и 17 «легковушек». 

Одесса / 048.ua

По состоянию на вечер 20 сентября хуже обстоит дело с ареной стадиона «Спартак» (в центре города – на улице Канатной), на которой в среду, 21 сентября, должен пройти матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу между львовскими «Карпатами» и одесской «Жемчужиной». Прибывшим сегодня в Одессу львовянам не удалось провести даже тренировку.

Лариса Козовая

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