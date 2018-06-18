От Одессы до Венеции - один дождь

Утром 20 сентября стихия преподнесла жителям Южной Пальмиры неприятный сюрприз. Начавшийся накануне вечером дождь, перешедший в проливной, затопил улицы и магистрали. Потоп поглотил тротуары и проезжую часть, парализовав движение трамваев и троллейбусов. Немногочисленные микроавтобусы, рискнувшие выйти на маршруты, передвигались медленно, стараясь обходить наиболее опасные места, и были набиты битком.

Сотни горожан не смогли добраться на работу и учебу. Воспользовавшись чрезвычайной ситуацией, таксомоторные фирмы взвинтили цены в разы. При этом ожидать вызванное такси операторы предлагали не менее часа. Но не факт, что это позволило бы добраться в пункт назначения. Например, в полной мере оправдала свое название улица Балковская – ливень и «гейзеры» стоков, выбивающие из-под канализационных люков, превратили ее в настоящую реку. Десятки припаркованных здесь с вечера машин не смогли тронуться с места, многие автомобили застряли уже во время движения, некоторые оказались по крышу в воде.

За сутки в Одессе выпало рекордное почти за 130 лет количество осадков / УНИАН

Одному из «счастливчиков» повезло - его иномарку взял на буксир мощный трактор, и его авто поплыло, в буквальном смысле слова.

Менее удачливым оказался владелец иномарки, провалившейся под землю в курортной Аркадии. Аналогичное ЧП произошло и в центре - на пересечении улиц Канатной и Базарной, где Nissan «нырнул» в яму…

Ливневым потокам «помогал» штормовой ветер, поваливший в городе более сотни деревьев и больших веток. Один из стволов рухнул на Николаевской дороге прямо на крышу легкового автомобиля. Пострадавший водитель, получивший черепно-мозговую травму, доставлен в Одесскую областную клиническую больницу. Механические повреждения получили десятки машин.

Как отметил помощник председателя правления ПАО «Одессаоблэнерго» Борис Трасован, на данное время из-за непогоды в Одессе отключились более 50 трансформаторных подстанций, обслуживающих 2040 частных жилых домов и 62 многоэтажки. «Если стихийное явление не повторится, то мы планируем до послезавтра подключить все обесточенные дома к электроснабжению. Приоритет - здания повышенной этажности», - отметил Трасован.

Не обошла стороной стихия и элитные заведения. Так, значительный ущерб нанесен известному ночному клубу «Ибица», расположенному у побережья Черного моря.

В не менее популярном среди туристов микрорайоне Молдаванка обрушилась часть стены жилого дома. Никто не пострадал, но прибывшие спасатели пока не разбирают завал, опасаясь спровоцировать обрушение всего здания.

По словам начальника управления реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС в Одесской области Александра Крицкого, в результате ухудшения погодных условий сегодня произошел ряд подтоплений на проблемных участках дорог города. Затопленными оказались сотни улиц во всех районах города. Не исключение – исторический центр, в частности, Тираспольская площадь, улицы Дерибасовская, Приморская… Не говоря уже о так называемых спальных районах – жилых массивах Черемушки, Таирова и Котовского.

На окраине последнего, где дислоцируется ряд брендовых супермаркетов, образовалось настоящее море, по которому плавали на надувных матрацах. Ведь неунывающие одесситы даже в такой ситуации находят позитив: раздевшись, прыгают в ливневые озера, глубина которых местами достигает едва ли не человеческого роста. Такие «картинки» можно было наблюдать на улицах Академика Вильямса, Балковской и прочих. Любителей острых ощущений не остановила даже невысокая температура воздуха - плюс 10 градусов.

К слову, появление на затопленных улицах квадроциклов коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» только добавило одесситам куража. Коммунальщики же, в числе которых руководитель названной службы Юрий Вознюк, облаченные в гидрокостюмы, рассекали водные «каналы», спеша на помощь попавшим в беду. По словам пресс-секретаря одного из вице-мэров Одессы Николая Покровского, в первый же час выезда «квадроциклисты» вытащили машину скорой помощи и 17 «легковушек».

По состоянию на вечер 20 сентября хуже обстоит дело с ареной стадиона «Спартак» (в центре города – на улице Канатной), на которой в среду, 21 сентября, должен пройти матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу между львовскими «Карпатами» и одесской «Жемчужиной». Прибывшим сегодня в Одессу львовянам не удалось провести даже тренировку.

Лариса Козовая