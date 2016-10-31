В Москве умер старейший действующий актер мира (видео)
09:10, 31 октября 2016Общество
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Актер Владимир Зельдин умер сегодня в больнице в Москве на 102-м году жизни.
Умер актер Зельдин / clubon.com.ua
Эту информацию радиостанции "Говорит Москва" подтвердила его супруга Иветта Капралова.
"Да, он умер. Это произошло совсем недавно", - сказала она.
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Несколько дней назад Зельдина перевели в институт им. Склифосовского (Москва - Ред.). Накануне врачами было принято решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Владимир Зельдин родился в 1915 году в городе Козлове. Он - народный артист СССР, лауреат Сталинской премии второй степени и премии правительства РФ.
Зельдин был старейшим действующим актёром планеты.
В Москве умер старейший актер мира
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