В Москве умер старейший действующий актер мира (видео)

Эту информацию радиостанции "Говорит Москва" подтвердила его супруга Иветта Капралова.

"Да, он умер. Это произошло совсем недавно", - сказала она.

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Несколько дней назад Зельдина перевели в институт им. Склифосовского (Москва - Ред.). Накануне врачами было принято решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Владимир Зельдин родился в 1915 году в городе Козлове. Он - народный артист СССР, лауреат Сталинской премии второй степени и премии правительства РФ.

Зельдин был старейшим действующим актёром планеты.