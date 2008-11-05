Подполковник ВСУ погорел на взятке

В Черниговской области во время получения взятки задержан подполковник Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в Черниговской области, 46-летнего начальника службы одной из военных частей учебного центра сухопутных войск ВСУ в пгт. Десна задержали сотрудники отдела по противодействию взяточничеству Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черниговской области совместно с работниками МВД в Козелецком районе.

Офицер требовал и получил взятку на сумму около 3 тыс. гривен от другого военнослужащего – 27-летнего прапорщика, начальника состава другой военной части учебного центра за сокрытие материального недостатка и непривлечение его к дисциплинарной ответственности.

Задержанный сознался в содеянном и написал явку с повинной.

По данному факту военная прокуратура Деснянского гарнизона возбудила уголовное дело по ст. 368 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("получение взятки"). Данная статья предусматривает наказание от штрафа в размере 12 750 грн. до лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас подполковник ВСУ находится на подписке о невыезде. Досудебное следствие осуществляет военная прокуратура Деснянского гарнизона.