Новыми тарифами на проезд в Киеве занялась прокуратура

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

По его словам, сегодня столичная прокуратура получила соответствующие материалы от Антимонопольного комитета Украины и начала проверку.

В то же время Е.БЛАЖИВСКИЙ отметил, что прокуратура даст лишь правовую оценку такому решению киевской власти. Заключения относительно финансового аспекта вопроса должны предоставить другие государственные органы.

Он заверил, что прокуратура сделает свои заключения в максимально сжатые сроки.