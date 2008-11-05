На Донбассе шестой час горит шахта
16:42, 05 ноября 2008Общество
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Инцидент в городе Угледар
В Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №1» (г. Угледар) уже шестой час тушат пожар.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар на шахте «Южнодонбасская №1» возник сегодня в 10.47, в выработанном пространстве.
По состоянию на 16.00 продолжается тушение пожара, идет подготовка к изоляции его очага.
Никто не пострадал.
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