На Донбассе шестой час горит шахта

16:42, 05 ноября 2008
Общество
1532

Инцидент в городе Угледар

В Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №1» (г. Угледар) уже шестой час тушат пожар.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар на шахте «Южнодонбасская №1» возник сегодня в 10.47, в выработанном пространстве.

По состоянию на 16.00 продолжается тушение пожара, идет подготовка к изоляции его очага.

Никто не пострадал.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter