Новый собственник Проминвестбанка раскроет инкогнито

Нового собственника «Проминвестбанка» представят в четверг, 6 ноября.

Об этом сообщили УНИАН в банке.

В банке уточнили, что имя собственника 68% уставного капитала «Проминвестбанка» пока не разглашается. До конца недели будут представлены правление и наблюдательный совет «Проминвестбанка».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины заявил, что 3 ноября т.г. новый стратегический инвестор предъявил права на владение и управление 68% акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и фактически стал его основным владельцем.

Как отмечается в сообщении НБУ, регистрация прав нового владельца осуществлена в установленном законодательством порядке.

В то же время, временному администратору - заместителю председателя НБУ Владимиру КРОТЮКУ, который был введен в соответствии с постановлением Нацбанка 7 октября 2008 года, представлен комплекс мер по финансовому оздоровлению банка, он предусматривает вливание в банк средств в размере, который полностью возобновит его платежеспособность и ликвидность на протяжении месяца. Также до конца текущего года будет осуществлена рекапитализация «Проминвестбанка», в результате его уставный капитал вырастет более чем в 5 раз.

Как подчеркивается в сообщении НБУ, меры временного администратора и нового владельца банка полностью согласованы с правлением Национального банка Украины.

Временный администратор, в соответствии с Регламентом правления НБУ и действующим законодательством (в частности, ст. 78 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»), на протяжении 5 дней сформирует новые руководящие органы «Проминвестбанка», а именно: Наблюдательный совет и Правление.

После этого, как подчеркивается в сообщении НБУ, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, деятельность «Проминвестбанка» возвратится к обычному режиму функционирования.

Напомним, накануне «Альфа-Банк» (Украина) заявлял, что в консорциуме с группой инвесторов, интересы которых представляет Николай ЛАГУН, завершает согласование условий покупки «Проминвестбанка» (Киев).

«Альфа-Банк» подчеркивал, что «в случае подписания документов будет сделано официальное заявление".

Справка УНИАН. 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».