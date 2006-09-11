Янукович поставит украинские законы в очередь

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет требовать определения порядка адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Правительственного комитета по вопросам правовой политики и обороны.

«Я буду ставить такую задачу, чтобы мы определили порядок, очередность и приоритетность законопроектов, которые необходимо рассматривать и адаптировать к законодательству европейскому», - сказал премьер. Он отметил, что вопросы европейской интеграции являются очень серьезными и чувствительными.