Янукович поставит украинские законы в очередь
16:52, 11 сентября 2006Общество
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...понимая серьезность и чувствительность
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет требовать определения порядка адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Правительственного комитета по вопросам правовой политики и обороны.
«Я буду ставить такую задачу, чтобы мы определили порядок, очередность и приоритетность законопроектов, которые необходимо рассматривать и адаптировать к законодательству европейскому», - сказал премьер. Он отметил, что вопросы европейской интеграции являются очень серьезными и чувствительными.
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