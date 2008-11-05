70% акций Проминвестбанка купили регионалы Клюевы

Депутаты от Партии регионов Сергей и Андрей Клюевы стали владельцами 70% акций Проминвестбанка (ПИБ) и планируют с ведома Нацбанка его санировать, назначив председателем правления экс-главу Индэкс-банка Игоря Францкевича, сообщает Коммерсант-Украина со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, один из претендентов на покупку Проминвестбанка вчера сообщил, Клюевы «получили бесплатно» 50% акций ПИБ. Впрочем, отмечает издание, источник в Нацбанке сказал, что братья Клюевы завладели более крупным пакетом акций. «В телеграмме из внутренней почты ПИБ фигурировали ’инвесторы, которые владеют 70% акций’. В документе отмечается, что формируется новый состав набсовета и правления, на должность главы которого предложен Игорь Францкевич»,– рассказал он. Информацией о цене сделки источник не располагал.

Пресс-секретарь ПИБ Светлана Кушнир сообщила, что временный администратор Владимир Кротюк уже представил экс-председателя правления Индэкс-банка и «Райффайзенбанка Украина» Игоря Францкевича как первого зампреда правления ПИБ и вчера же он приступил к работе.