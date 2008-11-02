Рэмбо и не снилось: две пятиклассницы подрались до черепно-мозговых травм

В Козивском районе Тернопольской области несколько дней назад жестоко подрались две пятиклассницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного Управления МВД, драка между ними началась после того, как одна из девушек начала обзывать одноклассницу.

Рассвирепевшая во время драки 12-летняя ученица с помощью двух ребят затащила одноклассницу за помещение школы. Там ребята держали 11-летнюю девушку, не давая защититься, а одноклассница ее била.

После этого окровавленную девушку доставили в Козивскую районную больницу, где у нее констатировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и раны лица.

На следующий день в милицию обратились и родители второй девочки, которая также попала в Козивскую больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, полученной во время драки.

По словам работников правоохранительных органов, поскольку девушки – несовершеннолетние, к административной ответственности будут привлечены их родители за неподобающее выполнение своих обязанностей по воспитанию.