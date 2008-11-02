Половина предприятий не дает роста производства на Волыни

В Волынской области каждое второе предприятие не обеспечивает рост объемов производства. Довольно много предприятий, импортирующих продукцию, теряют рынки сбыта. Такие процессы связаны с мировым финансовым кризисом. Об этом 31 октября на заседании коллегии Волынской облгосадминистрации, где говорилось о ходе выполнения Программы экономического и социального развития по итогам 9 месяцев 2008 года сообщила начальник главного управления экономики Любовь ИВЕВАКОВА.

По ее словам, на протяжении января-сентября 2008 года объемы промышленного производства выросли на 9,6%, а Программой на год был предусмотрен прирост 12%. По этому показателю область заняла 9 место в Украине. Что же касается объемов производства сельскохозяйственной продукции, то по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен прирост производства сельскохозяйственной продукции на 2,9%, в то время как Программой на 2008 год был предусмотрен прирост 4,4%.

Однако, как добавила Л.ИВЕВАКОВА, в области по состоянию на 1 октября было зарегистрировано 51,5 тыс. физических лиц-предпринимателей, что на 12,4% больше, чем за 2007 г. Увеличение количества физических лиц-предпринимателей наблюдается во всех районах и городах области.

Удельный вес продукции, работ и услуг, реализованных малыми предприятиями, в общеобластном объеме составлял 4,6%, тогда как в Украине - 4,4 %. А индекс инфляции за 9 месяцев 2008 года составлял в области 116%.