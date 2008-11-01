Армии нужен университет, несколько академий и много лицеев

Существующие в системе образования Министерства обороны военные институты в дальнейшем будут переформированы в академии видов Вооруженных сил.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, выступая в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна на собрании руководящего состава системы военного образования ВСУ.

Ю.ЕХАНУРОВ выразил убеждение в необходимости реформирования военного образования: ”Мы уже подали предложения на рассмотрение Кабинету министров о преобразовании Национальной академии обороны Украины в Национальный университет обороны. Это будет многопрофильный университет, с научными подразделениями, который станет центром научно-педагогического военного образования Украины. Действующие сегодня институты в дальнейшем станут видовыми академиями, такими, например, как академия Сухопутных войск, академия Военно-морских сил, академия Воздушных сил”.

Министр также коснулся вопроса развития системы военных лицеев. ”К нам поступает очень много обращений граждан по поводу расширения сети лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. Таких лицеев, подчиненных Министерству образования и науки Украины и местным органам власти, в нашем государстве есть полтора десятка", – сообщил он.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что конкурс при вступлении в такие заведения - это 5-6 человек на место, что свидетельствует о желании юношей учиться военному делу.

Он также добавил, что Департаменту военного образования и науки Минобороны поставлена задача: с 1 сентября 2009 года открыть военный колледж для подготовки профессиональных сержантов и старшин для ВСУ на базе Центра подготовки профессиональных сержантов в Харькове. В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ обнародовал решение, что в будущем при видовых высших военных учебных заведениях будут создаваться военные колледжи.

Подводя итоги совещания, министр обороны выразил убеждение, что реформированная система военного образования даст возможность лучше отвечать на вызовы современности, в частности, относительно качества подготовки офицеров.