Иран намерен закупить и произвести 50 самолетов Ан-148

31 октября состоялось подписание украинско-иранского меморандума о намерении иранской стороны закупить и произвести 50 региональных пассажирских самолетов нового поколения Ан-148 в широкой кооперации с украинскими и российскими предприятиями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

В меморандуме обозначены основные этапы работы и оговорена возможность в случае необходимости выполнения модификаций самолета в интересах иранских авиаперевозчиков. Меморандум подписали руководители АНТК им. Антонова, ОАО «Мотор Сич», КиГАЗ «Авиант», ХГАПП, иранской производственной компании HESA.

Кроме того, в документе говорится, что стороны будут инициировать подготовку соответствующего украинско-иранского межправительственного соглашения.

Подписание меморандума состоялось в Исфахане – древней столице Ирана, недалеко от которой расположен завод HESA, где предполагается наладить выпуск Ан-148 и где сейчас строятся Ан-140.

В тот же день делегация авиапромышленности Украины на борту Ан-148 вернулась в Киев.