Нацбанк повысил курс гривни к евро на 12 копеек
22:46, 31 октября 2008Общество
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... а к доллару снизил - почти на три
Национальный банк Украины установил на 3 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 578.8800 за 100 долларов США (на 31 октября - 576.0400).
Согласно информации официального сайта НБУ , на 3 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни к другим мировым валютам:
100 евро – 738.4772 (на 31 октября - 750.8681)
10 российских рублей – 2.1362 (на 31 октября - 2.1702).
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