Нацбанк повысил курс гривни к евро на 12 копеек

... а к доллару снизил - почти на три

Национальный банк Украины установил на 3 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 578.8800 за 100 долларов США (на 31 октября - 576.0400). Согласно информации официального сайта НБУ , на 3 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни к другим мировым валютам: 100 евро – 738.4772 (на 31 октября - 750.8681) 10 российских рублей – 2.1362 (на 31 октября - 2.1702).

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