Тема дня на 20 октября: Рассрочка бедности (видео)
21:35, 20 октября 2016Общество
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Гость: Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города».
В чем заключается возможность рассрочки коммунальных платежей / фото: УНИАН
В чем заключается возможность рассрочки коммунальных платежей. Новая декларация, которую приняло правительство, призвана упростить украинцам оплату коммунальных платежей. И не станет ли она для народа "рассрочкой бедности". Ведь тарифы за коммунальные услуги уже стали неплатежеспособными для обычного населения.
Подтемы:
1. Отсроченные коммунальные платежи
2. Как это будет работать
3. Бюджетные нагрузки
4. Тарифная реформа
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