Тема дня на 20 октября: Рассрочка бедности (видео)

В чем заключается возможность рассрочки коммунальных платежей. Новая декларация, которую приняло правительство, призвана упростить украинцам оплату коммунальных платежей. И не станет ли она для народа "рассрочкой бедности". Ведь тарифы за коммунальные услуги уже стали неплатежеспособными для обычного населения.

Подтемы:

1. Отсроченные коммунальные платежи

2. Как это будет работать

3. Бюджетные нагрузки

4. Тарифная реформа