Тема дня на 20 октября: Рассрочка бедности (видео)

21:35, 20 октября 2016
Общество
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Гость: Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города».

В чем заключается возможность рассрочки коммунальных платежей / фото: УНИАН

В чем заключается возможность рассрочки коммунальных платежей. Новая декларация, которую приняло правительство, призвана упростить украинцам оплату коммунальных платежей. И не станет ли она для народа "рассрочкой бедности". Ведь тарифы за коммунальные услуги уже стали неплатежеспособными для обычного населения.

Подтемы:

1. Отсроченные коммунальные платежи

2. Как это будет работать

3. Бюджетные нагрузки

4. Тарифная реформа

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