В "ДНР" хотят отбирать жилье у "врагов народа", которые уехали из оккупированных территорий

Об этом в эфире одного из телеканалов, подконтрольных боевикам, заявил «мэр» Донецка Игорь Мартынов.

По его словам, это будет касаться тех граждан, которые покинули свои дома на оккупированных территориях.

При этом, по словам Мартынова, «администрация» имеет в своем распоряжении «полный список недостроенных и заброшенных домов».

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«Я бы не хотел огульно это делать, надо подходить очень четко: кто действительно наш враг. Надо все это законодательно прописать и тогда уже должны возникать вопросы: если это враг народа, значит у него конфисковывается движимое, недвижимое имущество и тогда это становится народным», - заявил он.

Напомним, в эфире одного из российских пропагандистских каналов депутат нелегитимного состава Госдумы РФ, председатель комитета по образованию Вячеслав Никонов заявил, что территориальная целостность Украины держится только на доброй воле российского руководства.

По словам Никонова, "когда рубятся последние нити, которые хоть как-то юридически связывающих Украину и Донбасс, Киев должен был бы ценить эти нити, Минский процесс, возможность встретиться с Путиным, но Порошенко заявлял, что Киев не будет выполнять Минские соглашения в политической части, потому что якобы не выполняются Минские соглашения в воинской части Россией".