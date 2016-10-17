В ОБСЕ пока не могут подтвердить сообщения о ликвидации "Моторолы"

Об этом он сказал в комментарии "112 Украина".

По словам Хуга, сотрудники миссии очень тщательно проверяют всю приходящую информацию, подтвердить смерть Арсена Павлова пока не могут.

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"Мы знаем о данных сообщениях (о смерти Павлова - УНИАН). Исходя из наших собственных наблюдений, мы не можем подтвердить ту информацию, которая была предоставлена. Наши наблюдатели, которые находятся в Донецке, очень тщательно ведут наблюдение за ситуацией, которая сложилась в данной области по обе стороны от линии соприкосновения. Любое ухудшение ситуации по какой-либо причине, этого необходимо избежать", - сказал Хуг.

Напомним, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист "Моторола" - боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте.

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.