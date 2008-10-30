Бюджет Киева превращают в зарплатную кассу для бизнесменов?

Мер Киева Черновецкий не имеет права повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, поскольку это приносит пользу не городу, а небольшой группе бизнесменов. Так депутат Киеврады, один из лидеров Блока Кличко Дмитрий Андриевский прокомментировал выводы рабочей группы, которая рекомендует «привести тарифы к экономически обоснованному уровню». По мнению Дмитрия Андриевского, у рядового киевлянина может возникнуть вопрос – почему, например, компания «Киивгаз» покупает машину Lexus LX 570 ценой в свыше 700 000 гривен, а затем просит у города деньги на покрытие убытков от хозяйственной деятельности.

«Власть действует с безграничным цинизмом, - утверждает Дмитрий Андриевский. - Карманная рабочая группа наработала необходимые выводы. Карманная Киеврада проголосует. И деньги рядовых киевлян лягут в чей-то карман. При этом никто даже не думает о каких-то аргументах или объяснениях – почему жители столицы должны платить больше».

По словам Дмитрия Андриевского, кроме необходимости повысить тарифы, так называемая рабочая группа наработала еще несколько странных решений. В частности, компании, которые входят в «Киевэнергохолдинг», будут получать компенсацию за тарифы ежемесячно и без согласия депутатов. «Фактически бюджет Киева превратится для бизнесменов в зарплатную кассу. Прошел месяц, забрал деньги, можно гулять дальше», - подытожил Дмитрий Андриевский.

Ранее Леонид Черновецкий и подчиненное ему большинство в Киевраде подняли цены на хлеб и позволили повысить цены на проезд в коммунальном транспорте