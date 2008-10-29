Ликвидирован выброс воды на газовой скважине

Сотрудники Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций ликвидировали неконтролируемый выброс воды (грифонообразование), который начался 3 октября на скважине №58 Тимофеевского нефтегазоконденсатного месторождения (Полтавская область), находящегося на балансе компании "Укргаздобыча".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Полтавской области.

По данным МЧС, аварийные работы на буровой скважине №58 Тимофеевского месторождения Гадячского промысла возле с.Большие Будища Гадячского района завершены. На месте аварии осталось провести работы по восстановлению рельефа и рекультивации поврежденного участка земли.

На этой скважине 3 октября газ начал вытеснять на поверхность воду со скоростью 400 куб. м/час.

Выброс воды происходил с 800-метровой глубины под огромным давлением - около тысячи атмосфер.

В результате аварии были задеты пласты, из которых ведется отбор питьевой воды, в том числе, и для обеспечения Гадяча.

Воду собирали в специальные земляные амбары-ловушки и вывозили за пределы территории скважины.

По данным МЧС, газовая скважина, на оборудование которой было затрачено не менее 20 млн. гривен, пришла в негодность.

На ликвидацию аварии предприятие "Полтавагаздобыча" потратило около 7 млн. гривен .

Для ликвидации аварии были задействованы 230 работников и 50 единиц специальной техники ГПУ "Полтавагаздобыча", а также 16 человек личного состава и 10 единиц техники сведенного отряда ГУ МЧС в Полтавской области.