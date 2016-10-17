В Днепре появится "Глаз Саурона"

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко на пресс-конференции в "Забеби", передает Depo.Днепр.

В настоящее время подрядной организацией разработан эскизный проект, который будет представлен на заседании градсовета.

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Проектом предусмотрены траволаторы, а также лифты для лиц с ограниченными возможностями для спуска в метро. Площадка над траволаторами будет крытой. Трамвайная колея не будет заходить на площадь, и останется в пределах центрального проспекта.

Парковка будет рассчитана для такого же количества автомобилей, как и сейчас. Заезд на площадь будет через шлагбаум, оплата будет происходить через паркоматы. Бесплатная стоянка – 5 минут.