Во Львове горело общежитие университета

Вчера во Львове вспыхнул пожар в общежитии экологического колледжа национального аграрного университета.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, сообщение о пожаре поступило в 13.00, а уже через полчаса он был ликвидирован.

Согласно сообщению пресс-центра, огонь вспыхнул в одной из комнат общежития из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Во время пожара никто не пострадал, большинство жильцов общежития в это время находились на учебе.

Напомним, что во Львове до сих пор не начался отопительный сезон, многие львовяне вынуждены пользоваться электронагревательными приборами.