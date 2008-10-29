Во Львове горело общежитие университета
15:22, 29 октября 2008Общество
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До сих пор не начался отопительный сезон
Вчера во Львове вспыхнул пожар в общежитии экологического колледжа национального аграрного университета.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, сообщение о пожаре поступило в 13.00, а уже через полчаса он был ликвидирован.
Согласно сообщению пресс-центра, огонь вспыхнул в одной из комнат общежития из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
Во время пожара никто не пострадал, большинство жильцов общежития в это время находились на учебе.
Напомним, что во Львове до сих пор не начался отопительный сезон, многие львовяне вынуждены пользоваться электронагревательными приборами.
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