Стельмах жалуется, что на НБУ давят пресса и политики

В структуре золотовалютных резервов Украины удельный вес доллара составляет 43%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

По его словам, удельный вес доллара начал сильно снижаться, когда падал курс американской валюты на мировых рынках, особенно по отношению к евро. В это время Нацбанк «под влиянием прессы и давления более высокого порядка со стороны парламентских комитетов, политического давления» начал снижать составляющую доллара в своих золотовалютных резервах, сказал В.СТЕЛЬМАХ, объяснив этим также политику НБУ на валютном рынке летом, когда ощущался избыток предложения доллара. Тогда НБУ не выкупал избыточное предложение дешевого доллара, а отдавал предпочтение другим валютам.

Валовые международные резервы Национального банка Украины в сентябре снизились на 1,4% или на 533,98 млн. долл. - до 37 млрд. 528,6 млн. долл.