Швейные фабрики благодаря хитрым схемам зарабатывают на новой форме для полиции и бойцов АТО

Такой ли на самом деле должна быть шапка-"мазепинка"? И в чем проблема с курткой и пальто, придирчивым женским взглядом посмотрела журналистка ТСН Наталья Ярмола. А наткнулась на целый криминальный скандал. Как украинских фронтовиков обворовывают и снова подвергают опасности, говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

За зимнюю униформу принялись на скорую руку. Это должна быть стильная современная форма с историческими элементами. Но первые попытки – например, куртка, шапка "мазепинка" и пальто – насмешили людей. Разработчики говорят, что все должно быть совсем иначе и представленные образцы далеки от идеала. А потому продолжать дальше работу. Военные же пока останутся в старой форме.

Читайте такжеПорошенко передал ВСУ более 150 единиц вооружения и военной техники (фото)

В то же время возникла другая проблема. Тендеры на пошив зимних форм старого образца провели только недавно. И теперь портным не хватает времени, чтобы успеть все сделать вовремя. Десятки тысяч форм они должны сшить всего за месяц – до первых холодов.

Полукитайские вещи обходятся недешево. Куртка – утеплитель и водостойкий верх – 1730 грн. Штаны и подштанники – 820 грн. И еще одна флисовая куртка – 600 грн. Всего – 3150 грн на один комплект.

Форма прошлого образца была полностью синтетическая, поэтому и плавилась прямо на теле от огня. Сейчас, по крайней мере на ярлыках, написан состав ткани 53% хлопка и 43% полиэстера. К тому же, куртки теперь будут водостойкие. Однако эта же водостойкая ткань горит и плавится. Это означает, что она может прикипеть к коже или одежде и ожоги будут глубокими.

Читайте такжеСоветник президента показал предыдущий вариант осенне-зимнего комплекта формы ВСУ

На этой неделе за проверку формы, правда летней, взялось Национальное антикоррупционное бюро. На военных складах в Харькове, Киеве и Хмельницком провели обыски и изъяли образцы летней формы. Что с ней не так? Пока не отвечают. Форму отдали на экспертизу.

Советник президента Юрий Бирюков объясняет, что какие-то производители пытались сэкономить – шили на два размера меньшую форму, а на ярлыке ставили, что она на два размера больше. Таким образом экономили ткань и соответственно свои расходы. Сейчас в НАБУ начали уголовные производства в отношении трех швейных фабрик, которые шили для Минобороны. Подробности скандала пока что не разглашают. Но говорят, тем, кто шьет сейчас на зиму, подсунуть халтуру уже не удастся. Потому что с 1 октября на военных складах заработала новая, более строгая система приема. А в Минобороны всерьез задумываются над открытием собственных швейных военных частей, которые могли бы покрывать хотя бы часть потребностей армии – быстро и качественно. Потому что некачественная форма или ее недостаток – это оружие, дуло которой направлено против нас же самих.