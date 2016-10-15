Украинцы в более 70 городах мира вышли на акцию против российской агрессии в Украине

По сообщению медиапортала украинской диаспоры VIDIA, в пятницу вечером акции проходили в городах ЕС, США, Австралии и Новой Зеландии, передает Радио Свобода.

Среди требований активистов – вывод с территории Украины всех российских войск и вооружения, а также усиление миссии ОБСЕ. Активисты требуют также освободить граждан Украины, которых удерживают в России и аннексированном Крыму.

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14 октября акция «Stop putin's war in Ukraine» прошла под посольством России в Киеве.

13 октября митинг состоялся в Риме.

Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе состоялась акция StopPutinsWarinUkraine, участники которой призывали остановить войну в Украине и президента России Владимира Путина.

Участники акции держали в руках плакаты и скандировали на английском языке: "Остановить Путина, остановить войну!", "Больше санкций!", "Ваша страна может быть следующей!", "Свободу Роману Сущенко!", "Свободу всем незаконно удерживаемым!", "Путин – террорист!".

Напомним, 14 и 15 октября в более чем 30 странах мира запланированы акции солидарности с украинским народом под лозунгом StopPutinsWarinUkraine.