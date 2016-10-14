ОБСЕ сообщила о смерти женщины под гусеницами военной машины в Красногоровке

"11 октября в морге районной больницы, расположенной в подконтрольном правительству г. Красногоровка (21 км к западу от Донецка), наблюдатели видели останки женщины (в возрасте около 40 лет), которая, по неподтвержденной информации, погибла в городе. По словам врача, пострадавшая умерла от полученных ранений, когда ее переехала гусеничная военная машина. Родственница умершей сообщила, что инцидент произошел вечером 7 октября, когда она со своим сыном и погибшей шла домой. Услышав звук движения танков и другой тяжелой военной техники, они разбежались в разные стороны" , - говорится в тексте отчета.