ОБСЕ сообщила о смерти женщины под гусеницами военной машины в Красногоровке
17:33, 14 октября 2016Общество
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В Красногоровке военная машина переехала 40-летнюю женщину. Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте мониторинговой миссии.
Наблюдатели ОБСЕ видели останки женщины / УНИАН
"11 октября в морге районной больницы, расположенной в подконтрольном правительству г. Красногоровка (21 км к западу от Донецка), наблюдатели видели останки женщины (в возрасте около 40 лет), которая, по неподтвержденной информации, погибла в городе. По словам врача, пострадавшая умерла от полученных ранений, когда ее переехала гусеничная военная машина. Родственница умершей сообщила, что инцидент произошел вечером 7 октября, когда она со своим сыном и погибшей шла домой. Услышав звук движения танков и другой тяжелой военной техники, они разбежались в разные стороны" , - говорится в тексте отчета.
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