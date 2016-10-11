В Днепре задержали интернет-сепаратиста

19:50, 11 октября 2016
Общество
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В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины сегодня задержали 47-летнего администратора одного из радикальных интернет-сообществ, который распространял и репостил подготовленные спецслужбами РФ сепаратистские материалы.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, житель Днепра работал по заданию российских спецслужб. Злоумышленник вел активную антиукраинскую пропаганду, распространял материалы, направленные на обострение общественно-политической обстановки в области, провоцирование массовых акций протеста, пропагандировал вхождения Днепропетровской области в состав Российской Федерации.

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«Пропагандист «русского мира» информировал своих кураторов о настроениях среди населения и готовности к протестным акциям, связанным с повышением тарифов на коммунальные услуги. Также изучал возможность организации проплаченных российской стороной митингов», - говорится в сообщении УСБУ.

Во время проведения обыска сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленника телекоммуникационное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Предусматривает наказание ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия.

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