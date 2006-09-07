Ющенко назвал три направления сотрудничества в энергетике

Украина выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере разведки и добычи нефти, а также реализации нефтепродуктов. Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в Баку по окончании украинско-азербайджанских переговоров в расширенном составе, где одним из главных вопросов было сотрудничество двух стран в энергетической сфере.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Президент отметил, что здесь Украину интересуют три направления. Одно из них – формирование с азербайджанскими компаниями совместных структур, которые бы могли работать на обоих рынках над добычей, разведкой нефти и реализацией нефтепродуктов. По словам В.Ющенко, известие о готовности к такому сотрудничеству «украинской стороной в официальном порядке уже направлено Азербайджану». «Мы считаем это первым этапом взаимного проникновения на рынки и развития взаимных потенциалов», – сказал он.

Следующим направлением энергетического сотрудничества Президент назвал освоение и транспортировку светлой азербайджанской и казахской нефти в направлении «Одесса – Броды - европейский рынок». По его словам, Каспийский и Черноморский регионы в настоящее время формируют новые предложения сырой нефти, которые «легко ложатся в реализацию проекта «Одесса - Броды».

Третьим направлением сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере глава Украинского государства считает формирование общих позиций по вопросам поставок газа по маршруту «КАСПИЙ-УКРАИНА-ЕС».